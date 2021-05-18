Трутнев предложил мэру Владивостока подать в отставку

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку предложат уволиться, поскольку его работой недовольны и жители, и власти. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев предложил поискать для города нового, энергичного главу.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с вице-премьером предложил сменить главу Владивостока, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей. Сейчас очевидно, что если дальше так продолжать, толку не будет. Качественных изменений не происходит, работа идет, но значимых моментов не видно», – пояснил свою позицию Кожемяко.

Трутнев согласился с доводами главы региона и предложил не смещать мэра, дав ему шанс поступить разумно.

«Конечно, нужно принимать решение. Думаю, что мэр – разумный человек, надо попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, своим опытом сможет изменить Владивосток к лучшему», – заявил полпред.

Губернатор Приморья напомнил, что вопрос неудовлетворительной работы Гуменюка ставился еще в марте. Тогда во Владивостоке долго справлялись с последствиями ледяного дождя, который нанес городу ущерб на 1 млрд рублей.

Теперь Кожемяко раскритиковал работу мэра по освоению средств «Дальневосточной единой субсидии» 2018 года, на которую планировалось построить детские сады, стадион и парковки.

«За два года не состоялся проект по парковкам, в такой же стадии находится стадион «Авангард», хотя, по заверению мэра, спортивный объект должен был сдаться в 2019 году. Не сданы детские сады, нам пришлось даже вернуть часть субсидии, потому что подрядчики не выполняли свои обязательства, и город ничего не делал в этом плане», – сказал Кожемяко.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 17.05.21

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