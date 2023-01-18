Экс-мэр Владивостока получил 16,5 лет «строгача» за многомиллионные взятки

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему мэру столицы Приморского края Олегу Гуменюка по делу о коррупции. Суд признал экс-градоначальника виновным в получении взяток в крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 16,5 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 150 млн рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Гуменюку инкриминируется получение взяток на 38 млн рублей.

Гособвинение запрашивало для бывшего мэра 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший тогда должность мэра Владивостока, получил через посредника более 31,2 млн рублей от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Также, согласно данным следствия, в период 2016-2018 годов Гуменюк, будучи директором хозяйственного управления администрации Приморского края, получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями в сфере строительства.

Фигурант обеспечивал бизнесмену беспрепятственную приемку выполненных работ и их оплату и помогал ему получать выгодные контракты на электронных аукционах. Свои услуги Гуменюк оценил в 6,9 млн рублей.

Экс-мэр вновь заявил в суде, что не признает вину, и будет обжаловать приговор.

Гуменюк был задержан и помещен под стражу в октябре 2021 года. В мае того же года он подал в отставку после того, как полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко высказали недовольство его работой.

Владивосток, Наталья Петрова

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