Экс-мэр Владивостока арестован на два месяца

Суд во Владивостоке согласился с ходатайством следователя и взял под стражу бывшего главу города Олега Гуменюка. Мера пресечения пока избрана на два месяца, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

«В отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – пояснили в ведомстве.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год руководство МУПВ «Некрополь» лично и через посредников передавало бывшему главе города взятки наличными. В обмен на деньги компания получала покровительство чиновника. Сумма взяток превысила 19,5 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», в середине мая полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко высказали недовольство работой Гуменюка. Мэру Владивостока предложили добровольно сложить полномочия.

Уже в конце мая стало известно об обысках по всем адресам, связанным с экс-главой приморской столицы. Эксперты связали действия следователей и сотрудников ФСБ с мартовским арестом заведующего кладбищами владивостокского муниципального учреждения «Некрополь». Его обвинили во взяточничестве на 4 млн рублей.

4 октября Гуменюк сменил свой статус свидетеля на подозреваемого и был задержан.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 05.10.21

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