Экс-главу Владивостока Олега Гуменюка задержали за миллионные взятки от похоронщиков

Следственные органы в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Экс-чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от представителей похоронного бизнеса. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Гуменюк регулярно получал взятки в виде денег от руководства владивостокского муниципального учреждения «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма взяток составила более 19,5 млн рублей.

Гуменюк задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В рамках расследования «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в мае у Гуменюка проходили обыски по делу о злоупотреблениях на городских кладбищах. По данным СМИ, тогда он был в статусе свидетеля.

Оперативно-следственные действия проводились спустя две недели после того, как Гуменюк подал в отставку с поста мэра Владивостока.

Как сообщал «Новый День», 18 мая полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил главе Владивостока Олегу Гуменюку оставить должность. Руководство региона и полпред оказались недовольны работой мэра столицы Приморья. В тот же день Гуменюк подал в отставку. 27 мая дума Владивостока приняла отставку мэра Олега Гуменюка.

Напомним, в марте по делу о взятках на 4 млн рублей был задержан и арестован заведующий кладбищами МУПВ «Некрополь». Бывший глава «Некрополя» Игорь Бабынин фигурировал в уголовном деле о взятках на 326 млн рублей, которые получал от двух похоронных компаний. Эти фирмы стали единственными, кто мог организовывать похороны на городских кладбищах.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 03.10.21

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