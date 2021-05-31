Следователи проводят обыски у экс-мэра Владивостока

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыски в коттедже бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Правоохранители проверяют все адреса, связанные с экс-главой приморской столицы, сообщает PrimaMedia со ссылкой на управление СКР по Приморскому краю.

Официально причина обыска пока не названа. По данным агентства, ОРМ связаны с расследованием махинаций с местами на кладбищах. Источники в правоохранительных органах пояснили, что обыски проводят в связи с подозрением в нецелевом расходовании бюджетных средств, пишет VL.ru.

По предварительным данным, Олега Гуменюка пока не задержали.

В феврале правоохранитель обыскали кабинет первого замглавы администрации Натальи Соколовой. СКР расследовал случай получения взятки и пособничества во взятке, в чем подозревали чиновников городского управления муниципальной собственности. Управление находится под руководством вице-мэра.

В марте по делу о взятках на 4 млн рублей СКР арестовал заведующего кладбищами владивостокского муниципального учреждения «Некрополь». Экс-глава «Некрополя» Игорь Бабынин был фигурантом уголовного дела о взятках на 326 млн рублей, которые получал от двух похоронных компаний. Так фирмы стали единственными, кто мог организовывать похороны на городских кладбищах.

Как сообщал «Новый День», 27 мая дума Владивостока приняла отставку мэра Олега Гуменюка. Уволиться главе города посоветовал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев по настоянию губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 30.05.21

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