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Четверг, 27 мая 2021, 10:59 мск

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Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

Депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра города Олега Гуменюка. Новых кандидатов на пост главы города будет оценивать конкурсная комиссия, – сообщили в пресс-службе думы.

«Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока Олега Гуменюка на основании заявления об отставке по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил сменить главу города, работой которого недовольны и жители, и власти. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев согласился с ним и предложил Олегу Гуменюку самому подать в отставку, что тот и сделал.

И. о. мэра Владивостока стал Константин Шестаков, который ради этого уволился с должности вице-губернатора Приморья.

Владивосток, Наталья Рязанова

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