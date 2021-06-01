На Камчатке девочка-подросток пять раз пырнула ножом младшего брата

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девочка несколько раз ударила ножом младшего брата. Мальчику удалось выжить. Малолетнюю преступницу изолировали.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, сестра и ее 10-летний брат остались дома одни. Отец находился на работе, а мать с еще одной дочерью уехали во Владивосток на конкурс песен и плясок.

Мальчик шумел и не слушался сестру. Тогда школьница взяла нож и ударила брата не менее пяти раз в живот и шею. После она сама вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, он потерял много крови. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он идет на поправку.

Подозреваемую задержали. Девочка заявила, что раскаивается в содеянном. При этом проверка выявила, что школьница заранее готовилась к расправе, она искала в интернете, куда лучше наносить удар. Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.06.21

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