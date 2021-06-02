Возбуждено дело против школьницы, пытавшейся зарезать младшего брата

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, напавшей с ножом на младшего брата. Подозреваемой вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Пострадавший 9-летний мальчик находится в больнице.

По версии следствия, девочка-подросток совершила преступление утром 31 мая, когда осталась в квартире одна с младшим братом. «Подозреваемой не нравилось поведение брата, и она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно-важных органов», – говорится в сообщении СК РФ.

Школьница задержана. Следствие подало в суд ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пострадавший ребенок госпитализирован. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Ранее сообщалось, что отец детей в этот день находился на работе, а мать с еще одной дочерью уехали во Владивосток на конкурс песен и плясок.

По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Петропавловска-Камчатского. В ходе проверки предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

«Будет дана оценка исполнению федерального законодательства органами системы профилактики и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Надо отметить, что после задержания школьница заявила, что раскаивается в содеянном, однако проверка показала, что девочка заранее готовилась к расправе, она искала в Сети, куда лучше наносить удар.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.06.21

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