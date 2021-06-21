Пилот пытался незаконно провести почти тонну еды на Чукотку

Пилот российской авиакомпании пытался провести почти тонну еды из Москвы на Чукотку и в результате лишился работы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Контрабанду выявилит на рейсе из Внуково в Анадырь. По прибытии в самолете обнаружили 13 чемоданов с фруктами, овощами, морепродуктами, колбасами и прочей едой. Выяснилось, что хозяин груза – пилот.

Летчик купил продукты в столице, чтобы продать их дороже на Чукотке и заработать на разнице. Однако груз конфисковали, а пилота уволили.

Кроме того, полиция проводит проверку по факту незаконной перевозки. Правоохранители устанавливают сообщников пилота.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.21

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