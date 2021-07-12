Бывший замгубернатора Сахалина арестован на два месяца

Бывший заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин арестован на два месяца. Это связано с уголовным делом о растрате.

Об аресте бывшего чиновника сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Сахалина.

Как уже писал «Новый День», о задержании Дмитрия Федечкина и его соратника, замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимира Чудаева стало известно 10 июля. За день до этого в отношении Федечкина и Чудаева, а также одного из сахалинских предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Произошло это после обысков, проведенных в издательском доме больше месяца назад. Именно проверку деятельности «Губернских ведомостей» называли причиной отставки Дмитрия Федечкина с поста заместителя губернатора.

Напомним, до переезда на Сахалин Дмитрий Федечкин работал в структуре правительства Челябинской области. В 2010 году он был назначен начальником управления по делам печати и массовой коммуникации южноуральского кабмина, после отставки губернатора Петра Сумина перешел на работу в аппарат свердловского губернатора, затем – в министерство сельского хозяйства РФ. В 2015 году вернулся из Москвы в Челябинск, став пресс-секретарем губернатора Бориса Дубровского.

Южно-Сахалинск, Елена Владимирова

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.07.21

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