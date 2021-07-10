На Сахалине задержали бывшего пресс-секретаря южноуральского губернатора

Бывших челябинских чиновников задержали на Сахалине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывших высокопоставленных чиновников правительства Челябинской области задержали по подозрению в присвоении и растрате.

О задержании бывшего вице-губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина и его соратника, замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимира Чудаева стало известно сегодня, 10 июля.

Вчера, 9 июля в отношении Федечкина и Чудаева, а также одного из сахалинских предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Произошло это после обысков, проведенных в издательском доме больше месяца назад. Именно проверку деятельности «Губернских ведомостей» называли причиной отставки Дмитрия Федечкина с поста заместителя губернатора. «Во время выемки документов в издательском доме заместитель директора Владимир Чудаев находился в отпуске в Челябинске, – пишет ИА «Сах.ком». – Не выходя на работу, он взял больничный, который несколько раз продлевал. На остров Владимир Чудаев вернулся 6 июля».

Ранее Федечкин и Чудаев работали в структуре правительства Челябинской области. Дмитрий Федечкин в 2010 году был назначен начальником управление по делам печати и массовой коммуникации южноуральского кабмина, после отставки губернатора Петра Сумина перешел на работу в аппарат свердловского губернатора, затем – в министерство сельского хозяйства РФ. В 2015 году вернулся из Москвы в Челябинск, став пресс-секретарем губернатора Бориса Дубровского.

Владимир Чудаев работал в информационно-аналитическом управлении правительства Свердловской области, затем – заместителем начальника управления пресс-службы и информации южноуральского кабмина. В 2017 году перешел на должность замдиректора телеканала ОТВ, принадлежащего правительству Челябинской области.

Федечкин покинул правительство Южного Урала через некоторое время после отставки Дубровского. Сначала работал в коммерческих структурах, потом получил приглашение возглавить издательский дом «Губернские ведомости», объединяющий правительственные СМИ Сахалинской области. Вслед за ним в Южно-Сахалинск переехал и Чудаев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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