Бывшему куратору медиа Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей грозит 7 лет колонии

Бывшему заместителю губернатора Сахалинской области по работе со СМИ Дмитрию Федечкину грозит 7 лет лишения свободы. Такой срок запросил прокурор в рамках судебных прений по возбужденному в отношении бывшего чиновника уголовному делу о растрате и мошенничестве.

Сегодня Дмитрий Федечкин записал видео, в котором заявил о своей невиновности и изложил ряд аргументов. В частности, он говорит, что дело возбуждено в нарушение Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку потерпевшие себя потерпевшими не считают и никаких заявлений не писали, а с одним из «соучастников» по делу о так называемом мошенничестве он даже не знаком.

«Вот так из-за обычной экономической деятельности легко оказываешься на скамье подсудимых. Что там президент страны хочет декриминализировать по экономическим составам? Что он там говорит Федеральному собранию? Хочется – перехочется, отвечают ему в Сахалинской области. Для силовиков экономические составы, вытекающие из обычной экономической деятельности, просто клондайк и вечный двигатель. Вот за все это мне просят семь лет тюрьмы. Хотели разворота на Восток – получите», – заявил Дмитрий.

В защиту Федечкина выступил его друг и коллега, политтехнолог Илья Ананьев, который через телеграм-канал обратился напрямую к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко: «Федечкин – один из лучших медийщиков страны, профессионал, пассионарий, тот, на котором госслужба «едет» вперед, а не откатывается назад. Димины авторские кейсы с региональной прессой работают в нескольких регионах страны. Он пользуется уважением в профессиональном сообществе журналистов. В конце концов, это человек, проработавший под моим началом в сложной Свердловской области и заслуживший уважение местной региональной прессы и главы региона Евгения Куйвашева. То, что происходит с Димой на Сахалине – вердикт для всей государственной системы. Три года следствия идут из-за 190 тысяч внебюджетных рублей, потраченных на корпоратив для коллектива. (…) Вы должны понимать, что уголовное дело Федечкина не «принадлежит» ему – это часть репутационного балласта губернатора Сахалина Валерия Лимаренко. (…) Если такие, как Федечкин находятся на скамье подсудимых, госслужба обречена на профессиональное «вымирание», пустоту и «застой».

Как уже писал «Новый День», о задержании Дмитрия Федечкина и его соратника, замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимира Чудаева стало известно 10 июля 2021 года. За день до этого в отношении Федечкина и Чудаева, а также одного из сахалинских предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Произошло это после обысков, проведенных в издательском доме больше месяца назад. Именно проверку деятельности «Губернских ведомостей» называли причиной отставки Дмитрия Федечкина с поста заместителя губернатора.

До переезда на Сахалин Дмитрий Федечкин работал в структуре правительства Челябинской области. В 2010 году он был назначен начальником управления по делам печати и массовой коммуникации южноуральского кабмина, после отставки губернатора Петра Сумина перешел на работу в аппарат свердловского губернатора Евгения Куйвашева, в январе 2015 года – в министерство сельского хозяйства РФ. В июле 2015 года вернулся из Москвы в Челябинск, став пресс-секретарем губернатора Бориса Дубровского. С Южного Урала он уехал в 2019 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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