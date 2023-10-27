Федечкину дали пять лет колонии

Бывшему заместителю губернатора Сахалинской области по работе со СМИ Дмитрию Федечкину суд вынес приговор.

Напомним, до 2019 года был пресс-секретарем губернатора Челябинской области. В 2020 году переехал на Сахалин и возглавил региональный медиахолдинг «Губернские ведомости». Потом стал вице-губернатором, в июне 2021 года уволился по собственному желанию. Через месяц было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в издательском доме «Губернские ведомости».

По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение, при участии своего заместителя и гендиректора рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в сумме 2,9 млн рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тыс рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Федечкин вину не признал. Прокурор запросил в качестве наказания 7 лет лишения свободы. По решению суда наказание составило 5 лет в колонии общего режима.

Заместитель Федечкина и гендиректор рекламного агентства получили условные сроки в три с половиной и четыре года.

Екатеринбург, Елена Васильева

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