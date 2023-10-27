российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Федечкину дали пять лет колонии

Бывшему заместителю губернатора Сахалинской области по работе со СМИ Дмитрию Федечкину суд вынес приговор.

Напомним, до 2019 года был пресс-секретарем губернатора Челябинской области. В 2020 году переехал на Сахалин и возглавил региональный медиахолдинг «Губернские ведомости». Потом стал вице-губернатором, в июне 2021 года уволился по собственному желанию. Через месяц было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) в издательском доме «Губернские ведомости».

По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение, при участии своего заместителя и гендиректора рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в сумме 2,9 млн рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тыс рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Федечкин вину не признал. Прокурор запросил в качестве наказания 7 лет лишения свободы. По решению суда наказание составило 5 лет в колонии общего режима.

Заместитель Федечкина и гендиректор рекламного агентства получили условные сроки в три с половиной и четыре года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Бывшему куратору медиа Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей грозит 7 лет колонии

В рубриках

Дальний Восток, Екатеринбург, Челябинск, Урал, Россия,