В СКР раскрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Сахалина

В СКР прокомментировали задержание экс-замгубернатора Сахалинской области и его партнеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Сахалинской области, растрату бывший высокопоставленный чиновник мог совершить в то время, когда руководил областным автономным учреждением «Издательский дом «Губернские ведомости» (до перехода в правительство региона).

О задержании бывшего вице-губернатора Сахалина Дмитрия Федечкина и его соратника, замдиректора ИД «Губернские ведомости» Владимира Чудаева стало известно 10 июля. За день до этого в отношении Федечкина и Чудаева, а также одного из сахалинских предпринимателей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Произошло это после обысков, проведенных в издательском доме больше месяца назад. Именно проверку деятельности «Губернских ведомостей» называли причиной отставки Дмитрия Федечкина с поста заместителя губернатора.

Сегодня региональное следственное управление прокомментировало задержания. «В отношении бывшего руководителя областного автономного учреждения и его заместителя, а также в отношении учредителя рекламного агентства возбуждены уголовные дела по растрате и пособничеству в растрате», – рассказали представители силового ведомства.

По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение, при пособничестве своего заместителя и учредителя рекламного агентства, заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене. В результате, с июня по декабрь 2020 года на расчетный счет компании перечислили более 1 миллиона рублей, которые пошли «на реализацию личных целей подозреваемого».

Кроме того, в бытность свою директором издательского дома, Федечкин в декабре 2020 года издал фиктивный приказ о премировании сотрудников учреждения в размере более 40 тысяч рублей. Но в действительности эти деньги он растратил.

Уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

В настоящее время суд избрал меры пресечения для каждого из трех подозреваемых: экс-вице-губернатор и предприниматель проведут следующие два месяца под стражей, замдиректора издательского дома – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Напомним, до переезда на Сахалин Дмитрий Федечкин работал в структуре правительства Челябинской области. В 2010 году он был назначен начальником управления по делам печати и массовой коммуникации южноуральского кабмина, после отставки губернатора Петра Сумина перешел на работу в аппарат свердловского губернатора, затем – в министерство сельского хозяйства РФ. В 2015 году вернулся из Москвы в Челябинск, став пресс-секретарем губернатора Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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