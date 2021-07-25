Задержан подозреваемый в причинении смертельной травмы министру связи Приамурья

Прокурор Амурской области Александр Бучман поручил расследовать дело, возбужденное по факту причинения министру связи региона Александру Курдюкову тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ), следователям СК России. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Ранее дело находилось в ведении полиции. В СКР сообщили о задержании подозреваемого в причинении смертельной травмы чиновнику.

«По поручению прокурора области Александра Бучмана уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова изъято из полиции и передано для расследования в следственный комитет», – говорится в сообщении.

Такое решение принято «в целях защиты законных прав и интересов потерпевшего, соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства», – уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по городу Благовещенску СУ СК России по Амурской области. Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

17 июля во время отдыха на турбазе 39-летний Александр Курдюков во время конфликта получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали и поместили в реанимацию. Министра ввели в состояние медикаментозной комы. Однако врачам не удалось его спасти: 24 июля чиновник умер в больнице.

По данным СМИ, во время отдыха на турбазе у министра произошел конфликт с одним из мужчин, который перерос в драку. Как передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Курдюков заступился за свою супругу, к которой приставал другой отдыхающий.

Согласно версии следствия, вечером 17 июля между двумя отдыхающими мужчинами «произошел конфликт, в результате которого один нанес телесные повреждения другому, причинив травму головы», говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

По подозрению в причинении смерти чиновнику «задержан 39-летний мужчина», отметили в ведомстве. Его имя не раскрывается. По информации СМИ, задержанным оказался мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый доставлен на допрос в СКР.

Ранее обидчик министра утверждал, что Курдюков просто запнулся и ударился головой, сообщал «Лайф».

Благовещенск, Наталья Петрова

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