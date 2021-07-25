Глава Минсвязи Амурской области скончался в больнице после драки на турбазе

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков скончался в больнице после драки на турбазе в Благовещенске. 39-летний чиновник получил черепно-мозговую травму и был помещен в реанимацию. О смерти Курдюков сообщил сегодня губернатор Амурской области Василий Орлов в своем инстаграме.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», – написал глава региона.

Несколько дней назад, по данным СМИ, 39-летний Курдюков получил черепно-мозговую травму и был помещен в реанимацию. Чиновника ввели в состояние медикаментозной комы.

Во время отдыха на турбазе у министра произошел конфликт с одним из мужчин, который перерос в драку. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, Курдюков заступился за свою жену, к которой приставал другой отдыхающий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свидетелей инцидента нет, отмечал «Лайф». По утверждению второго участника конфликта, министр просто запнулся и ударился головой.

Курдюков возглавил региональное минцифры в январе 2021 года. В правительство Амурской области он пришел в 2010 году, заняв должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 23.07.21

«Это просто бессмыслица»: запрет на экспорт бензина из России является фиктивно-демонстративным действием. / «Это национальная катастрофа»: эксперт объяснил, почему цены в России продолжат расти. / «Особый бензиновый режим»: в России рост цен будет постоянно. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»