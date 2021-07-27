Арестован обвиняемый в смертельном избиении министра связи Приамурья

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в причинении смертельной травмы министру связи Амурской области 39-летнему Александру Курдюкову, сообщает региональное управление Следственного комитета. Ранее в рамках уголовного дела о гибели чиновника был задержан 39-летний местный житель. Его имя следствие не раскрывает. По данным СМИ, им оказался мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин.

Сегодня ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 17 июля на турбазе в пригороде Благовещенска между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в результате которого один причинил другому травму головы. Министра доставили в тяжелом состоянии в больницу, где он 24 июля скончался. На следующий день стало известно о задержании вероятного виновника гибели Курдюкова.

Благовещенский городской суд во вторник, 27 июня, удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант дела проведет под арестом как минимум два месяца.

Курдюков возглавил минсвязи Приамурья в январе 2021 года. В правительство Амурской области он пришел в 2010 году, заняв должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 27.07.21

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