Авиакомпания «Витязь-Аэро» осталась без пассажиров

Авиакомпании «Витязь-Аэро» запрещены коммерческие перевозки пассажиров после крушения вертолета на Камчатке. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», – цитирует решение Росавиации РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро. Восемь человек погибли, еще восемь спаслись. За медицинской помощью обратились четверо, но только двум потребовалась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.08.21

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