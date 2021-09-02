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Четверг, 2 сентября 2021, 14:09 мск

Новости Дальний Восток

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Владивосток поборется за право проведения летней Олимпиады 2036 года

Власти Владивостока хотят подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков.

«Мы точно заявимся на Универсиаду [в 2027 году]. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться и на летние Олимпийские игры 2036 года. Мы хотим заявиться на [международную выставку] ЭКСПО [в 2027 году]. Это все позволит нам создать дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет легче и понятнее», – сказал градоначальник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также отметил, что Владивосток будет участвовать в проекте в формате «Сириус». «Мы сейчас вышли на федеральный уровень, чтобы получить поддержку. Хотим, чтобы к нам приезжал весь Дальний Восток. И стремился сюда, а не в Краснодарский край, при всем уважении», – добавил глава города.

Олимпиада 2020 года прошла в этом году в Токио. Следующие летние Игры пройдут в Париже. В 2028 году всемирные соревнования будете принимать Лос-Анджелес. Игры 2032 года пройдут в австралийском Брисбене. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Олимпиады-2036 также могут Санкт-Петербург и Казань.

Владивосток, Зоя Осколкова

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