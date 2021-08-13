Россия может принять Олимпиаду 2036 года

Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. За право принять Олимпиаду поборются несколько российских городов, в том числе Санкт-Петербург, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Готовятся заявки. Несколько городов, точно Питер. По-моему, еще Казань», – сказал глава МИДа на встрече с победителями и призерами токийской Олимпиады в Ростовской области.

Видео встречи опубликовано на странице министерства в соцсети.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в области намечено строительство нескольких сотен спортивных объектов до 2030 года. ростовская область намерена побороться за право проведения летней Олимпиады.

Лавров напомнил, что решение зависит не от МИДа. «В правительстве есть свои процедуры. Поэтому не затягивайте», – посоветовал министр.

Напомним, Россия принимала 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи. Тогда разыграли 98 комплектов медалей, и Россия с 13 золотыми медалями заняла первое место. Результат изменился осенью 2017 года в связи с допинговым скандалом, когда ряд российских спортсменов лишился олимпийских наград.

Самбек, Наталья Рязанова

Самбек. Другие новости 13.08.21

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