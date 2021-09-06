Медведь разгромил гостевые домики в приморском заповеднике

Государственные инспекторы в Приморье опубликовали видео последствий пребывания медведя в гостевых домиках Сихотэ-Алинского заповедника. Зверь вынес окна и двери, а также устроил беспорядок.

Медведь побывал в нескольких домиках и во всех он разбил все стекла, одно окно он даже вынес вместе с рамой. Кроме того, косолапый сорвал с петель двери, сломал раковину и кровати.

«Пришел, умылся, пропотел, полежал и выбил окно. Хотя бы печку не тронул», – комментирует устроенный медведем погром один из инспекторов.

По словам специалистов, такое поведение не свойственно медведям. «Следы от зубов тупые, скорее всего, это уже старый медведь. Вообще, такое поведение для животного нетипичное, они все-таки сторонятся людей и человеческого запаха, тем более учитывая, что корма сейчас в лесу предостаточно», – сказала научный сотрудник заповедника Светлана Бондарчук.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 06.09.21

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