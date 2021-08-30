Медведь всю ночь гонял туристов по национальному парку в Бурятии

В заповеднике в Бурятии туристы столкнулись с медведем. Зверь всю ночь преследовал путешественников, а утром их нашли спасатели.

История произошла с жителями Иркутска, которые приехали на отдых в национальный парк «Тункинский». Туристы выбились из графика, вышли из лагеря уже после захода солнца и на старой шумакской тропе встретили медведя.

«Медведь был упитанный и внушительных размеров. Попытались его спугнуть и отогнать от тропы, но у них ничего не вышло. Медведь настойчиво преследовал их и не собирался их покидать», – сообщается в Instagram нацпарка.

Туристы сообщили о случившемся в единую дежурную диспетчерскую службу Тункинского района и стали отступать в лагерь, где развели костер. Утром их нашли сотрудники нацпарка.

«Туристы и медведь во время спасательной операции не пострадали», – говорится в сообщении.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 30.08.21

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