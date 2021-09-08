На Камчатке на берег выбросило мертвого горбатого кита

На побережье острова Беринга в Камчатском крае обнаружили тушу горбатого кита. Причины смерти животного устанавливаются.
«Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мертвого исполина», – сообщает природный заповедник «Командорский» в Instagram.
Специалисты провели морфометрию, а также взяли пробы тканей животного для дальнейших исследований.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 08.09.21
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