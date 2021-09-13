В Японии на берег выбросило тушу гигантского кашалота

На пляже японского города Одавара обнаружили мертвого кашалота. Специалисты выясняют причину смерти животного. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ранним утром местный житель увидел на побережье тушу кашалота и сообщил о находке властям. Побывавшие на месте специалисты установили, что размер тела кита составляет более 14 метров.
Мертвых кашалотов выбрасывает на берег раз в несколько лет. Однако настолько огромный экземпляр на пляже префектуры был найден впервые за 70 лет.
Причины смерти млекопитающего устанавливаются. Биологи взяли пробы тканей животного. Местные власти пока раздумывают о том, что делать с тушей мертвого кашалота.
На прошлой неделе на побережье острова Беринга в Камчатском крае обнаружили тушу горбатого кита. Причины смерти 13-метрового исполина устанавливаются.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 13.09.21
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