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Понедельник, 13 сентября 2021, 13:43 мск

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В Японии на берег выбросило тушу гигантского кашалота

Фото: Pixabay

На пляже японского города Одавара обнаружили мертвого кашалота. Специалисты выясняют причину смерти животного. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранним утром местный житель увидел на побережье тушу кашалота и сообщил о находке властям. Побывавшие на месте специалисты установили, что размер тела кита составляет более 14 метров.

Мертвых кашалотов выбрасывает на берег раз в несколько лет. Однако настолько огромный экземпляр на пляже префектуры был найден впервые за 70 лет.

Причины смерти млекопитающего устанавливаются. Биологи взяли пробы тканей животного. Местные власти пока раздумывают о том, что делать с тушей мертвого кашалота.

На прошлой неделе на побережье острова Беринга в Камчатском крае обнаружили тушу горбатого кита. Причины смерти 13-метрового исполина устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

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