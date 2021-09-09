Губернатор Приморья неожиданно приехал на стройку школы и встретил там только вусмерть пьяного сторожа

Губернатор Приморья Олег Кожемяко решил заехать без предупреждения, проверить, как идет стройка школы. Но на объекте главу региона встретил только пьяный сторож.

О внезапной проверке губернатор рассказал на своей странице в Instagram. «Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа», – пишет Кожемяко.

В опубликованном видео сторож открывает ворота и говорит, что строители на месте, работают. После этого мужчина упал. Стало понятно, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При этом на стройке никого не оказалось. «Мы направили документы этой организации на расторжение контракта. В дальнейшем она будет считаться недобросовестным исполнителем», – заключил губернатор.

Владивосток, Зоя Осколкова

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