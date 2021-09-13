Губернатор Забайкалья проверил жалобу школьницы и не дождался маршрутки

Школьница из Читы пожаловалась губернатору Забайкалья Александру Осипову, что очень долго ждет маршрутку, чтобы добраться до школы. Глава региона решил лично проверить, как ходит общественный транспорт.

Обращение школьницы прозвучало в ходе «Прямого разговора». Сразу после эфира Осипов отправился на конечную остановку 35-го маршрута и лично убедился, что автобусы не ходят по расписанию.

«Прождал до 22.00 и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», – сообщил глава региона на своей странице в Instagram.

Осипов добавил, что маршрутку вместе с ним ждал глава администрации Александр Сапожников. «Я обращаюсь к нему, чтобы он применил имеющиеся полномочия, наказал тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты, на эти конкурсы, и ничего не делают для того, чтобы обслуживать нормальным образом горожан, от чего страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее», – сказал губернатор.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко неожиданно приехал на стройку школы и встретил там только вусмерть пьяного сторожа. Глава региона заявил, что расторгнет контракт со строительной организацией.

Чита, Зоя Осколкова

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