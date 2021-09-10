На Алтае рабочего затянуло под неуправляемый комбайн

В Алтайском крае рабочий погиб во время сенокоса. Мужчину затянуло под комбайн. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в одном из сел Благовещенского района. Работник косил в поле на комбайне, когда машина сломалась. Мужчина решил сам отремонтировать транспортное средство и вышел из кабины, не заглушив двигатель.

«При работе возле включенного механизма, его затянуло в жатку. Потерпевший получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту гибели человека. По результатам будет принято процессуальное решение.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 10.09.21

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