В Красноярском крае мужчина устроил погоню за школьниками по полю на комбайне

В Красноярском крае мужчина устроил погоню за школьниками на комбайне. Дети не пострадали, а машинисту грозит лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел окрестностях села Джирим. Несколько ребят косили траву для личного хозяйства с помощью триммера. В это же время с рабочей смены на комбайне возвращался 55-летний механизатор.

Мужчина решил испугать детей и направил комбайн на них, прибавив скорость и включив механизм сбора зерна. Мальчики разбежались в стороны, но один из них запутался в траве и упал. Многотонная машина остановилась всего в нескольких метрах от ребенка.

«По заявлению матери мальчика сотрудниками полиции было отказано в возбуждении уголовного дела. Прокурор связался с заявительницей и получил видеозапись произошедших событий. Просмотренный материал не оставил сомнений в реальности восприятия угрозы ребенком, как опасной для своей жизни», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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