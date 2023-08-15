Украинский комбайнер оставил без света Львов и всю область

Украинская Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что внезапное прекращение электроснабжения во Львове и области в понедельник, 14 августа, произошло по вине комбайнера, который во время уборки урожая «вмешался в работу высоковольтной линии», – сообщает во вторник, 15 августа, украинское издание Страна.ua.

В сообщении, распространенном компанией «Укрэнерго», говорится: «Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме. Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшим у высоковольтной линии».

Львов, Иван Бабурин

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