На Кубани комбайнер погиб от удара током в 10 тысяч вольт

В Краснодарском крае комбайнер скончался от удара током во время работ в поле. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Мужчина занимался уборкой пшеницы на поле неподалеку от хутора Цукерова Балка. Комбайн задел свисавшие высоковольтные провода, которые упали на машину.

Комбайнер попытался снять провода и получил удар током в 10 тысяч вольт. Пострадавший скончался на месте. Кроме того, в поле вспыхнул пожар, который потушили подоспевшие на помощь работники.

В ЕДДС Кущевского района подтвердили факт гибели водителя комбайна. Там уточнили, что поле, где произошел инцидент, находится в аренде.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»