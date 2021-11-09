«Закончились овощи, яиц и молочки тоже нет...» Дальний Восток столкнулся с нехваткой товаров первой необходимости

Жители Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области столкнулись с нехваткой товаров первой необходимости, продуктов и стройматериалов. Это вызвано задержками с отправкой грузов в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая, пишет газета «Коммерсантъ».

В частности, почти во всех населенных пунктах Чукотки отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца. Об этом жители региона рассказали в обращении к президенту России Владимиру Путину, опубликованном на change.org.

«За период летней навигации в поселок Провидения прибыл один корабль. В ноябре планируют второй. В период между ними кончились капуста, морковь, лук, яблоки. Яиц и молочной продукции тоже нет. Заканчивается картофель», – говорится в обращении.

Приморская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера через порт Владивосток.

Ранее сообщалось, что на Чукотку доставлена только половина запасов к зиме.

По информации правительства Сахалинской области, сейчас отправки в регион ожидают 1100 контейнеров с грузом. Губернатор Валерий Лимаренко объяснил проблемы с доставкой грузов резко возросшей загрузкой терминалов Приморского края. Так, к обычным объемам перевалки добавился поток транзитных контейнеров из Китая. Сейчас их направляют через Владивосток, Находку и Транссиб из-за резкого роста ставок фрахта, карантинных ограничений в КНР и проблем на погранпереходах.

Поставки на Камчатку задерживаются на срок от 46 до 60 дней, отмечает издание. Местные власти сообщают, что в приморских портах застряли 1600 контейнеров и генеральные грузы – цемент, арматура, металлоконструкции и спецтехника. Как отметил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов, в Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставками грузов в дальневосточные регионы. Она взяла под контроль грузы в порту Владивостока, чтобы обеспечить первоочередную отправку самых необходимых товаров – продовольствия, лекарств и стройматериалов.

Представители дальневосточного бизнеса заявляют о дискриминации в порту Владивостока каботажных грузов, следующих на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в Магадан, в пользу транзитных контейнеров. «Приморские порты, причалы в связи с повышенным спросом сосредоточены на приемке и отправке контейнеров, которые следуют транзитом в Европу», – заявил гендиректор компании-поставщика цемента на Камчатку «Агент Сервис ДВ» Юрий Смирнов. «Приоритет отдан транзитным грузам. Наши пароходы ставят (под загрузку – прим. ред.) в последнюю очередь», – констатировал он.

Однако в порту Владивостока не согласились с этим утверждением, заявив, что отдают приоритет каботажным грузам из-за их социальной значимости. Глава коммерческого департамента порта Елена Казарина отметила, что три причала отданы внутрироссийским перевозкам, а два – внешнеторговым. По ее утверждению, «все суда обрабатываются с ходу, задержек нет». Казарина добавила, что за предыдущую и текущую недели порт отправит 12 судов на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку с более чем 2300 контейнерами.

Москва, Наталья Петрова

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