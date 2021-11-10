Топливо разлилось из севшего на мель у Находки контейнеровоза

Возле севшего на мель в Японском море контейнеровоза Rise Shine обнаружили пятна от топлива. Об этом сообщил представитель Росморречфлота.

По его словам, пятна нефтепродуктов замечены по правому борту судна. В настоящее время устанавливаются боновые заграждения для ликвидации загрязнения, передает РИА «Новости».

Rise Shine сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. Спасатели эвакуировали всех членов экипажа. Корпус контейнеровоза треснул, но в Росморречфлоте опровергли сообщения о разломе судна пополам.

По предварительным данным, причиной ЧП стал обрыв якоря на стоянке судна в 200 метрах от берега из-за высокой волны. Контейнеровоз снесло в сторону, где он сел на мель.

Находка, Зоя Осколкова

Находка. Другие новости 10.11.21

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