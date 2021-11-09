Приморские спасатели отправили вертолет за экипажем севшего на мель панамского судна

Спасатели приморского главка МЧС вылетели на вертолете Ми-8 на помощь экипажу панамского грузового судна Rise Shine. Контейнеровоз сел на мель около берегов Приморского края и просигналил о трещинах в корпусе.

Сигнал от контейнеровоза принят в 05:02 по местному времени. Судно попало в ловушку в заливе Восток с грузом и 14 членами экипажа на борту. Российские спасатели попробовали снять экипаж на спасательном судне «Лазурит», но волнение на море не позволило провести спасательные работы.

«Сейчас главная задача – снять людей. Есть информация, что он переломился, но половинки на мелководье, они не дрейфуют. Сейчас идет накат волны, «Лазурит» не сможет подойти», – пояснили в пресс-службе правительства региона. По словам капитана контейнеровоза, все люди на борту вне опасности.

На грузовом судне находится около 300 т топлива. Из Находки выехала мобильная группа спасцентра для проверки, есть ли загрязнение морских вод. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что топливные баки целы несмотря на повреждения корпуса судна.

«По последним данным спасателей, контейнеровоз Rise Shine переломился, но повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов», – написал глава региона на своей странице в Твиттере.

В Росморречфлоте подтвердили, что корпус контейнеровоза треснул, но опровергли сообщения о разломе судна пополам. «Есть пробоины, возможно, есть трещины, но судно в целостном состоянии», – заявил пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко (цитата по «Интерфаксу»).

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит, как исполнялись требования закона о безопасности мореплавания. Ведомство начало проверку и оценит скорость и полноту мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

Находка, Наталья Рязанова

Находка. Другие новости 09.11.21

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