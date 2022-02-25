На Сахалине 50 рыбаков унесло в море на льдине

На Сахалине от берега оторвалась льдина, на которой находились около 50 рыбаков. Проводится спасательная операция.

Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, на припае у села Стародубское образовалась трещина. Часть рыбаков перебрались ближе к берегу, но несколько десятков решили остаться у своих лунок.

Через некоторое время разлом увеличился настолько, что перейти его стало невозможно. Отжимной ветер ускорил процесс, людей на льдине начало уносить в Охотское море.

На место прибыли сотрудники МЧС. Рыбаков эвакуируют на судне на воздушной подушке.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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