На Сахалине 40 рыбаков оказались на льдине в море

В Корсаковском районе на юге Сахалина около 40 человек оказались на льдине, которую уносит в море. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Прибрежный лед оторвался в районе села Охотское в заливе Мордвинова. В этот момент на льдине находились около 40 рыбаков. На помощь выехала группа из шести спасателей на снегоходах и лодках «Фаворит».

Стоит отметить, что ранее рыбаков предупреждали о возможном образовании новых трещин в припае в заливе Мордвинова под воздействием отжимного ветра. Местных жителей попросили не выходить на лед.

В минувшие выходные в Долинском районе на протяжении восьми часов сотрудники МЧС спасали 270 рыбаков, которые оказались на льдине, отколовшейся от припая.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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