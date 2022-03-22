В банке Владивостока из сейфовых ячеек украли ценности на 14 млн рублей

Во Владивостоке возбудили несколько уголовных дел после пропажи ценностей из индивидуальных банковских ячеек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По данным полиции, серия краж была совершена в одном из финансовых учреждений в Советском районе. В общей сложности злоумышленники похитили ценности на сумму 14 млн рублей.

По факту случившегося возбудили дело по ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Проводится расследование.

На данный момент к правоохранителям обратились четверо пострадавших, передает «Вести. Приморье». Не исключено, что жертв может быть гораздо больше, ведь многие люди редко проверяют свои сейфы. Один из арендаторов, который пользовался ячейкой каждый день, утверждает, что деньги исчезли в конце февраля.

Владивосток, Зоя Осколкова

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