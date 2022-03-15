Среди россиян резко вырос спрос на банковские ячейки

Банки наблюдают повышенный интерес граждан России к аренде сейфовых ячеек после начала спецоперации на Украине и последовавших антироссийских санкций. По мнению банкиров, россияне размещают в ячейках ценности, золото и снятые с вкладов наличные деньги.

В период с 24 февраля по 10 марта спрос на аренду банковской ячейки вырос в разы, а в ряде банков оказались заняты почти все клиентские сейфы. «Если ранее занятость ячеек составляла 30-40%, то на текущий момент превышает 90%», – рассказал РБК представитель одного из банков.

Россияне ищут альтернативные способы хранения сбережений, как наличной валюты, так и других ценностей, например золота в слитках. Рост спроса на аренду сейфовых ячеек обусловлен желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома, поясняют банкиры.

У сотрудников кредитных организаций нет точной информации о том, что именно хранят россияне в банковских сейфах. Предположительно, в конце февраля – марте клиенты перемещали в хранилища снятую с вкладов наличность. «Из нескольких популярных источников транслировалась идея перекладывания валюты со счетов на ячейки, думаю, это могло частично породить спрос», – говорит руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Обвал фондового рынка произошел 24 февраля, когда президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В результате объем наличных денег в рублях на руках у населения и в кассах банков вырос на 111,3 млрд рублей. Всего за февраль оборот рублевой наличности в обращении увеличился на максимальные за все время замеров 2,03 трлн рублей.

Затем последовало резкое повышения ключевой ставки до 20%, а также были введены временные ограничения на получение наличной валюты на руки – россияне не могут купить валюту, а снять с валютных счетов можно только 10 тысяч долларов. Эти меры последовали за запретом ЕС на ввоз наличных евро в Россию, и за три дня до введения аналогичного запрета на доллары. Операции с безналичной валютой внутри страны по-прежнему не ограничены.

Москва, Зоя Осколкова

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