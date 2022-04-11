Крупнейшей кондитерской компании Дальнего Востока грозит простой из-за дефицита какао-бобов

Крупнейшее кондитерское предприятие Дальнего Востока «Приморский кондитер» может остановить работу из-за нехватки какао-бобов. Об этом рассказал директор по производству фабрики Александр Мухандинов.

По его словам, сырье для производства шоколада закупается в странах Африки и Южной Америки, но все поставки идут через Европу, передает «Интерфакс». При этом по итогам 2022 года предприятие рассчитывает, как минимум, сохранить прошлогодние объемы производства.

«По информации наших поставщиков, очень сложно доставить какао-бобы в Россию, пройти все границы. Это может пагубно влиять на производство, можем даже остановиться, если сырье не придет вовремя. Сейчас говорить о запасах сырья сложно, так как заявки на поставку идут по-разному», – объяснил Мухандинов.

Кроме того, компания планировала закупить европейское оборудование для новой фабрики, но в нынешних условиях этот вариант отпадает. «Мы смотрим, что и кем можно заменить. Скорее всего, можно будет заменить на Турцию, но это тоже под вопросом. Они, в принципе, делают неплохо. Мы знакомились с ним на выставках, пока присматриваемся. Конечно, хочется поставить оборудование проверенных производителей, которые сейчас лидеры на рынке», – заключил специалист.

Владивосток, Зоя Осколкова

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