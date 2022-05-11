Два медведя терроризируют людей на Колыме

Под Магаданом два медведя пристают к автомобилистам на трассе «Колыма». Звери страдают от недостатка пищи в лесах, но зоологи не советуют прикармливать опасных хищников.

Местные жители регулярно публикуют в социальных сетях ролики с мишками. На кадрах животных подкармливают печеньем и остатками еды. Охотоведы и зоозащитники неоднократно пытались прогнать медведей в лес, но те всегда возвращаются.

По мнению заведующего лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктора биологических наук Николая Докучаева, косолапые вряд ли уйдут в тайгу в ближайшее время, дело в том, что лесах еще много снега, так что медведи пока не могут добраться до прошлогодней ягоды или кореньев.

«Наверное, тут еще срабатывает прекрасный мультик «Маша и Медведь». Медведь такой добрый, все прощает. На самом деле это очень опасный хищник, сильный, ни в коем случае подкармливать нельзя. Потом они привыкают, и становятся просто нахлебниками. А когда набирают силу, то это опасно для человека. И вот этих медведей прогнать будет уже проблематично», – заключил эксперт.

Магадан, Зоя Осколкова

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