Полицейские застрелили угрожавшего жителям Приморья медведя

В Приморском крае полицейским пришлось застрелить крупного медведя. Зверь зашел в центр города. Об этом сообщает региональное управление МВД.

К правоохранителям обратились жители города Лесозаводск. Они сообщили, что видели дикого медведя, который разгуливал по центру города.

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в дневное время увеличена плотность нарядов, в том числе с поисковыми собаками», – говорится в сообщении.

Полицейские нашли медведя и пытались увести его в безлюдное место, но хищник не собирался уходить и представлял опасность для жизни горожан. Тогда сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.

Владивосток, Зоя Осколкова

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