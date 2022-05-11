Американский солдат погиб от лап медведя на Аляске

Военнослужащий США погиб по время учений на Аляске. На солдата напал дикий медведь. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел на базе Элмендорф-Ричардсон. Военнослужащие проводили тренировку неподалеку от мусорного полигона Анкориджа, когда внезапно рядом с ними появился медведь.

Хищник атаковал военных, один из которых от полученных травм скончался. Имя погибшего не раскрывается, также не уточняется вид медведя.

На поиски опасного зверя была направлена 673-я эскадрилья сил безопасности и сотрудники охраны дикой природы Аляски, но пока обезвредить хищника не удалось.

Анкоридж, Зоя Осколкова

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