Министр природы Камчатки, назвавший туристов «нищебродствующей саранчой», отделался выговором

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал выговор министру экологии и природных ресурсов Алексею Кумарькову, который заявил, что региону не нужны «бюджетные туристы» и назвал их «нищебродствующей саранчой».

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», – сказал губернатор на совещании правительства региона.

Причиной выговора стало некорректное отношение к гражданам в социальных сетях, подчеркнул Солодов. Глава региона призвал относиться к населению уважительно, а также добавил, что это дисциплинарное взыскание должно восприниматься как последнее предупреждение.

Ранее Кумарьков опубликовал пост, где заявил, что массовый туризм негативно скажется на природе полуострова, поскольку инфраструктура недостаточно развита. «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» – заключил министр. Позже он удалил публикацию.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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