Глава Приморья просит проверить сообщения о больших потерях морской пехоты в СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил прокуратуру проверить сообщения в социальных сетях о якобы больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в боях в Павловке в Донецкой народной республике.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», – приводятся слова главы региона в сообщении правительства Приморья в Telegram. Кожемяко при этом не исключил, что сообщения о потерях могут быть вбросом со стороны украинских спецслужб.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени морпехов 155-й бригады ТОФ к Олегу Кожемяко. В нем говорилось о больших потерях в живой силе и технике в боях в районе Павловки в ДНР.

Военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил в своем телеграм-канале, что морпехи попросили Кожемяко обратиться в Минобороны с просьбой прислать комиссию для разбирательства. «Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в Министерство обороны, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации», – написал Сладков.

155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей гвардейского звания «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Владивосток, Наталья Петрова

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