Губернатор Приморья: Потери морской пехоты под Павловкой есть, но они преувеличены

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором подтвердил потери в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в боях под Павловкой в Донецкой народной республике. При этом глава региона подчеркнул, что потери морских пехотинцев преувеличены.

«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем. От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие», – сообщил Кожемяко в своем телеграм-канале, отметив, что об этом говорит не штабной офицер, а боевой командир. «Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!», – добавил глава региона.

Губернатор также заявил, что в боях под Павловкой приморские морпехи проявили «настоящий героизм и беспримерное мужество, нанесли противнику серьезный урон». Он пообещал, что власти Приморья окажут помощь семьям погибших земляков и раненым.

Также Кожемяко отметил, что в военную прокуратуру направлены материалы относительно сообщений в соцсетях о якобы больших потерях в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты под Павловкой.

«В условиях информационной войны любые публикации в социальных сетях требуют проверки. Уверен, что в любом случае разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку», – заключил глава региона.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени морпехов 155-й бригады ТОФ к Олегу Кожемяко, в котором говорилось о больших неоправданных потерях в живой силе и технике в боях в районе Павловки в ДНР. Сегодня губернатор края заявил, что попросил «компетентные органы и военную прокуратуру» проверить эти сообщения, не исключив, что это может быть вбросом со стороны спецслужб Украины.

Владивосток, Наталья Петрова

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