Минобороны РФ раскрыло потери среди морпехов под Павловкой

Минобороны РФ опровергло сообщения о высоких потерях среди морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота в боях под Павловкой в Донецкой народной республике.

В ведомстве отметили, что потери соединения в зоне СВО за счет грамотных действий командиров подразделений «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными». При этом в Минобороны подчеркнули, что значительная часть раненых уже вернулась в строй после лечения, передает «Интерфакс».

Там также заявили, морские пехотинцы 155-й бригады ТОФ более 10 суток ведут «эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников». «Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 км в глубину оборонительных позиций ВСУ», – уточнили в ведомстве.

Бойцы 155-й бригады морской пехоты «в настоящее время продолжают активные наступательные действия в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи», – добавили в Минобороны.

Ранее в соцсетях появились сообщения, содержащие обращение от имени морпехов 155-й бригады ТОФ к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем говорилось о больших неоправданных потерях в живой силе и технике в боях в районе Павловки в ДНР. Сегодня губернатор края заявил, что попросил «компетентные органы и военную прокуратуру» проверить эти сообщения. Он не исключил, что это могло быть вбросом со стороны спецслужб Украины. Позже Кожемяко сообщил, что потери морских пехотинцев есть, но они «значительно преувеличены».

Москва, Наталья Петрова

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