Минобороны РФ: полностью освобождено село Павловка в ДНР

Минобороны России сообщило, что российские войска в ходе проведения специальной военной операции взяли под полный контроль село Павловка в Донецкой народной республике

«14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня Минобороны РФ заявило, что ВС России отбили новые атаки украинской армии на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Кроме того, российские военные уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ в Херсонской области и ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники под Харьковом.

Москва, Наталья Петрова

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