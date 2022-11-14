ВС РФ уничтожили хранилище топлива ВСУ под Харьковом

Вооруженные Силы РФ уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ около Львово Херсонской области. Под Харьковом ликвидировано хранилище топлива для украинской военной техники, рассказали в Минобороны РФ.

За сутки ВС РФ уничтожили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, Луганской Народной Республике. ВСУ лишились двух радиолокационных станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 на территории Донецкой Народной Республики. А в Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Также подавлены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях.

Российские силы уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 174 районах. Так, на Купянском направлении подразделения ВСУ пытались продвинуться в сторону Каземовки, но были отброшены на исходные точки. Киевский режим лишился более 120 боевиков, шести танков, пяти боевых машин пехоты, трех бронетранспортеров.

На Красно-Лиманском направлении две мотопехотные роты ВСУ усилились иностранными наемниками и попытались прорваться к Червонопоповке. Численность противника сократилась на 90 человек убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении ВС РФ не подпустили украинских боевиков к Новоселке, уничтожив более 80 человек, танк, две БМП, два бронетранспортера.

«Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Перехвачено три снаряда РСЗО HIMARS в районе Меловатки в ЛНР», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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