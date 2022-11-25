В приморском океанариуме погибли редкие животные

В океанариуме в Приморском крае за два месяца умерли несколько животных. В ходе проверки были найдены нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, два месяца назад в океанариуме умер дельфин, на днях стало известно, что скончалась акула-зебра Альф. «Это была первая особь, рожденная в России. Малыш прожил всего год. Не пережили «заботу» хозяев океанариума и три ската стоимостью 1 млн рублей каждый», – говорится в сообщении.

По мнению специалистов, животные погибли из-за проблем с системами жизнеобеспечения в бассейнах. Региональная прокуратура провела проверку и нашла нарушения. В результате было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда приморский океанариум оказывается в центре скандала. Так в июле в социальных сетях появилась информация, что животные болеют из-за нарушения правил их содержания. Тогда проверку проводила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Владивосток, Зоя Осколкова

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