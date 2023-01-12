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Четверг, 12 января 2023, 10:30 мск

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Число авиарейсов в Приморье сократили из-за проблем с ремонтом двигателей

Власти были вынуждены сократить число рейсов канадских самолетов в Приморском крае. Причиной стали проблемы с ремонтом двигателей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Евгений Тимонов.

По его словам, в этому году заканчивается ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6. На них дальневосточная авиакомпания «Аврора» перевозит пассажиров внутри региона. Эти воздушные суда нельзя будет эксплуатировать из-за отсутствия своевременного ремонта моторов, пишет РБК.

Дело в том, что санкции запрещают поставку в Россию новых самолетов и комплектующих к ним, а также их техническую поддержку. В данный момент правительство региона занимается поиском компании, которая сможет обслужить двигатели DHC-6, подчеркнул чиновник.

Эксплуатация этих самолетах на внутренних авиалиниях Приморья началась в конце 2014 года. На момент их приобретения российский авиапром не производил самолетов аналогичного класса.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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