В Хабаровском крае нашли тушу амурского тигра

В Хабаровском крае обнаружили мертвого амурского тигра. На вид хищник был сильно истощен. Об этом сообщило региональное управление охотничьего хозяйства.

Тушу зверя нашли в одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района. Хищник вывезен на обследование в Хабаровск.

По словам специалистов, тигры стали чаще выходить к поселениям в поисках пропитания. Они нападают на бродячих и домашних собак из-за сокращения естественной кормовой базы. В лесах стало значительно меньше диких кабанов из-за вырубки и африканской чумы свиней.

В настоящее время в России занесенные в Международную Красную книгу амурские тигры обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. В общей сложности в РФ их осталось около 750.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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